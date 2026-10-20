Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate des Streaminganbieters hätten die Markterwartungen weitgehend erfüllt und sollten nichts an der Anlagestory ändern, schrieb John Colantuoni in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Während die Pessimisten die wegen des Werbegeschäfts leicht gesenkte Umsatzprognose hervorheben dürften, hält er die weiter gesunden Abonnenten- und Preistrends für ermutigend. Er sieht die Aktie weiter als gute Anlagemöglichkeit für 2027./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel*:
23.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 68.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.65%
|
Analyst Name::
John Colantuoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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19.10.26
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|0.43%
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