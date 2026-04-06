Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte voraussichtlich zwar die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge anheben, schrieb James Heaney am Montag in seinem Ausblick. Am Markt gebe es allerdings Bedenken hinsichtlich eines negativen Einflusses Künstlicher Intelligenz. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz und des Ausblicks seien zunächst keine Impulse in Sicht./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 134.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 98.82
|
Abst. Kursziel*:
35.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 98.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.56%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
07.04.26
|Netflix Aktie News: Netflix fällt am Dienstagabend (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.04.26
|Wie Experten die Netflix-Aktie im März einstuften (finanzen.net)
|
02.04.26