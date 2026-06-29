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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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29.06.2026 11:34:34

Nestlé Market-Perform

Nestlé
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott erwähnte am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal, im Rahmen eines Vorab-Briefings habe es durchwachsene Aussagen gegeben. Der wesentliche negative Aspekt sei die Entwicklung im Kaffeegeschäft./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Callum Elliott 		KGV*:
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