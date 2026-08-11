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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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11.08.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag in Rot

Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 79,98 CHF.

Nestlé
79.99 CHF -1.00%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 79,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'606 Punkten steht. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 79,94 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,39 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'151'067 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 8,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,12 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte Nestlé die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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