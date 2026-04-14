Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der Übernahme des US-Unternehmens HCSS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die Transaktion für den auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter strategisch sinnvoll sei, gehe sie zu Lasten der Bewertung und einer höheren Komplexität, schrieb Charles Brennan am Dienstag. In einer Branche, die um das Interesse der Investoren ringe, dürfte diese zusätzliche Komplexität kaum auf Gegenliebe stoßen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.90 €
|
Abst. Kursziel*:
55.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.21%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
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