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29.05.2026 21:30:04

EQS-News: Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf
Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet

29.05.2026 / 21:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet
 

  • Veräusserung des Vertriebsgeschäfts in den Niederlanden an einen strategischen Käufer
  • Weitere Straffung der Präsenz der Gruppe und stärkere Fokussierung auf eigene Kranplattformen und Kernaktivitäten im Fertigungsbereich
  • Umsatz von rund EUR 35 Mio.
  • Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026


München, 29. Mai 2026 – Die F.lli Ferrari Holding, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf ihres niederländischen Vertriebsgeschäfts an die HMF Group unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang Juni 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Das veräusserte Geschäft erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 35 Mio. und beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter. Die Transaktion ist Teil der laufenden operativen Restrukturierung und industriellen Neupositionierung von F.lli Ferrari nach dessen Übernahme von Hyva/JOST.

F.lli Ferrari ist ein etablierter Hersteller von LKW-Kranen und Hebelösungen mit einer starken industriellen Tradition und einem breiten internationalen Kundenstamm. Seit dem Beitritt zu Mutares hat das Unternehmen mehrere operative und strategische Massnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, seine Präsenz zu straffen, die operative Effizienz zu verbessern und den Fokus auf die Kernaktivitäten in der Fertigung zu schärfen. Die Transaktion steht voll und ganz im Einklang mit der strategischen Logik, die der ursprünglichen Übernahme von F.lli Ferrari zugrunde lag, und stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie der Gruppe dar, sich auf das Kerngeschäft und das eigene Produktportfolio ihres Portfoliounternehmens zu konzentrieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Transaktion ermöglicht es der Gruppe von Portfoliounternehmen, ihre Präsenz weiter zu straffen und ihren Fokus auf intern produzierte Kranplattformen und eigene Marken, darunter F.lli Ferrari, Kennis und Amco Veba Marine, zu verstärken. Sie spiegelt zudem unsere Strategie wider, uns auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und die strategischen Überlegungen, die Teil der ursprünglichen Übernahme waren, konsequent umzusetzen. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die industrielle Positionierung von F.lli Ferrari und unterstützt die nächste Phase der operativen Entwicklung des Unternehmens. Als strategischer Käufer mit starker Marktkompetenz ist die HMF Group gut positioniert, um die Vertriebsaktivitäten in der Benelux-Region weiter auszubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2335934

 
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2335934  29.05.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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