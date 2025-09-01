MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
377.90 €
|
Abst. Kursziel*:
5.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
372.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.32%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|363.16
|2.60%
