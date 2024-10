NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Gestützt vom Wartungsgeschäft, liege der Umsatz um 3 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dank starker Margen liege das operative Ergebnis des Turbinenherstellers um 17 Prozent über der Markterwartung. Auch die Barmittel seien deutlich höher als angenommen./bek/la;