NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Anzahl wegen GTF-Triebwerksproblemen am Boden bleibender Maschinen dürfte im September ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analystin Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht von Wizz Air./ag/bek;