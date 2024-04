NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum ersten Quartal Ende April auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Vor diesen Zahlen dürften bereits die eine Woche zuvor anstehenden Zahlen des amerikanischen Triebwerkherstellers RTX den Aktien von MTU einen deutlichen Impuls geben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he;