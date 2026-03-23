MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 450 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die direkten Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Triebwerksbauer seien begrenzt, schrieb George McWhirter am Montagabend mit Blick auf die harschen Kursverluste seit dem Ausbruch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen deutlich unter dem Zehnjahresschnitt. Dies habe es seit 2017 nur zweimal so gegeben./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
310.80 €
|
Abst. Kursziel*:
35.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
313.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.10%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
23.03.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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23.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
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23.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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20.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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20.03.26
|Börse Frankfurt: DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
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|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06:58
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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