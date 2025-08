MTU Aero Engines 362.16 CHF 5.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach den am 24. Juli vorgelegten Zahlen von 360 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer sei nach dem guten zweiten Quartal bestens aufgestellt für das Gesamtjahr, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahlen hätte eine weiterhin starke Geschäftsdynamik über alle Bereiche hinweg gezeigt./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 05:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.