MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
349.74CHF
11.28CHF
3.33 %
23.10.2025
BRXC
24.10.2025 13:41:59
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerkbauer habe die operativen Ergebniserwartungen erneut klar übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum insgesamt starken Quartalsbericht, infolge dessen MTU auch die Ziele erhöht habe./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
385.20 €
|
Abst. Kursziel*:
11.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
382.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
