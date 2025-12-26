Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

26.12.2025 16:29:00

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 486,37 USD.

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 486,37 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'704 Punkten steht. Bei 486,24 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 486,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 521'205 Aktien.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,11 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 344,83 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 41,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,56 USD. Am 29.10.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,43 Prozent auf 77.67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,09 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.

Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor

Microsoft-Aktie im Blick: Trotz KI-Offensive keine Kursdynamik - Analysten bleiben optimistisch

