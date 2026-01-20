Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

358.14
CHF
0.23
CHF
0.06 %
09:02:32
BRXC
22.01.2026 07:31:17

Microsoft Buy

Microsoft
358.14 CHF 0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Die Aktie habe trotz angekündigter Investitionen von 280 Milliarden US-Dollar seit Oktober um rund 18 Prozent nachgegeben und sei damit attraktiv bewertet, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern sei gut positioniert, um durch die Abarbeitung seines massiven Auftragsbestands und den deutlichen Kapazitätsausbau in diesem Jahr weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 675.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 444.11 		Abst. Kursziel*:
51.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 444.19 		Abst. Kursziel aktuell:
51.96%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

