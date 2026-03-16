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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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16.03.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Montagabend fester

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Meta Platforms
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Um 20:26 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 626,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'697 Punkten liegt. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 634,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 632,02 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'295'490 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 27,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 479,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.01.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 59.89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 48.39 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Meta

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