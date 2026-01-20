Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 910 US-Dollar belassen. Es gebe einige Gründe, den jüngsten Kursverfall der Aktie des Facebook-Konzerns zum Kauf zu nutzen, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, eine anhaltende Dynamik des KI-gestützten Kerngeschäfts und eine beschleunigte Aktivierung wichtiger Wachstumstreiber./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 910.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 612.96
|
Abst. Kursziel*:
48.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 613.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-