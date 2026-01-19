Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 915 auf 830 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem Ausblick auf das vierte Quartal der US-Internetbranche beschäftigte sich Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Bereich Online-Werbung. Das Schlussviertel 2025 habe verhalten begonnen. Der teilweise Regierungsstillstand habe die Werbeausgaben im Oktober beeinträchtigt, doch im November/Dezember hätten sie sich dann wieder erholt und beschleunigt. Der bevorstehende Bericht von Meta für das Schlussviertel 2025, mit Prognosen zu Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026, dürfte Ju zufolge die Unsicherheit verringern, mit der die Aktie seit dem Bericht zum dritten Quartal zu kämpfen gehabt habe./ck/he;
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 830.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 610.57
|
Abst. Kursziel*:
35.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 606.79
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.79%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-