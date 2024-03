NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen mehr oder weniger übertroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Pharma- und Spezialchemiekonzerns sei wie vom Markt erwartet ausgefallen, liege aber 2 Prozent über seiner Schätzung./edh/gl;