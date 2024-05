NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Signale aus dem ersten Quartal stützten eine Erholung im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Mit Ergebnissen für das Krebsmedikament Xevinapant sei Anfang Juli zu rechnen./ajx/tih;