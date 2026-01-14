Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman gab am Mittwoch einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Autosektor. Nachdem 2025 ein erneut herausforderndes Jahr gewesen sei, glaubt er, dass bestimmte Werte noch weiteres Potenzial haben. Die neutral bewertete Mercedes-Aktie zählt er jedoch nicht dazu, denn für die Stuttgarter lägen seine Jahresschätzungen unter dem Analystenkonsens./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
59.68 €
Abst. Kursziel*:
10.59%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
59.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.26%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Aktien in diesem Artikel
