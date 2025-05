NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starker Cashflow und ein höherer Anteil an Fahrzeugen der Spitzenklasse seien davon überschattet worden, dass es aufgrund der Unsicherheiten in der US-Zollpolitik keine verbindliche Prognose für 2025 gab, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zollsituation sei nicht planbar, sehr störend und vorerst kostspielig. Die hohen Aktionärsrenditen des Autobauers blieben von den aktuellen Turbulenzen aber vorerst unberührt./tih/he;