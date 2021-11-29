Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
95.00CHF
0.80CHF
0.85 %
29.11.2021
SWX
30.10.2025 06:28:59
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group
53.39 CHF -0.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.07 €
|
Abst. Kursziel*:
19.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.14%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
