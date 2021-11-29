Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’968 0.6%  Bitcoin 88’822 0.9%  Dollar 0.7993 -0.1%  Öl 64.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Der (bessere) Warren Buffett ETF
Bellevue-Aktie: Finanzgruppe reduziert Geschäft in Grossbritannien
Stellantis-Aktie: Erholung in Nordamerika und Warnung vor Sonderkosten
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
arGEN-X-Aktie: Pharmawert verdoppelt Umsatz und übertrifft Erwartungen deutlich
Suche...
200.- Saxo-Deal

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

95.00
CHF
0.80
CHF
0.85 %
29.11.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 06:28:59

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
53.39 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.07 € 		Abst. Kursziel*:
19.15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse