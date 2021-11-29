Mercedes-Benz Group 53.39 CHF -0.40% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.