Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
43.62CHF
2.32CHF
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28.07.2026 10:44:06
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
43.53 CHF 3.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autobauer habe im zweiten Quartal insgesamt besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.84 €
|
Abst. Kursziel*:
11.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.92%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43.81
|6.09%
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|11:19
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|10:55
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|10:51
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Philips Sector Perform
|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
|
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy