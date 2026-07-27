Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zulegen, schrieb Patrick Hummel am Dienstag nach dem Bericht des Autokonzerns. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt wohl schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen von einer Milliarde Euro in der Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46.84 €
|
Abst. Kursziel*:
6.75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.56%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43.81
|6.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|
RBC Capital Markets
SAFRAN Outperform
|10:55
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|10:51
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy