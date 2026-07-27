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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

43.53
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2.24
CHF
5.41 %
12:15:13
SWX
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28.07.2026 10:47:01

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Mercedes-Benz Group
43.53 CHF 3.26%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zulegen, schrieb Patrick Hummel am Dienstag nach dem Bericht des Autokonzerns. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt wohl schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen von einer Milliarde Euro in der Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.84 € 		Abst. Kursziel*:
6.75%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.56%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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