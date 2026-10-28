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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.