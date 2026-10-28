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29.10.2026 12:41:07
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider rechnet am 10. November mit soliden Quartalszahlen des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen. Die Jahresziele dürften bestätigt werden, schrieb er am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.44 €
|
Abst. Kursziel*:
110.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
104.08%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Medios AG
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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26.10.26
|Erste Schätzungen: Medios zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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06.10.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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06.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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05.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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02.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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02.10.26
|SDAX aktuell: So performt der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Medios AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
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|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|Medios Buy
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|12:41
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
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