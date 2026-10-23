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23.10.2026 14:39:11

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharmaunternehmens dürfte um 3 Prozent gesunken sein, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Den Umsatz erwartet der Experte in etwa auf Vorjahresniveau./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Medios AG Buy
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