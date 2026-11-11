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Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8

10.40
CHF
0.36
CHF
3.53 %
12:30:05
BRXC
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11.11.2026 10:45:59

Medios Buy

Medios
10.40 CHF 3.53%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Medios von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit dem Umsatz die Erwartungen getroffen, schrieb Yannik Siering am Mittwoch in der Auswertung der Zahlen zum dritten Quartal. Das operative Ergebnis und der Cashflow hätten aber enttäuscht. Das gesenkte Kursziel begründete er neben angepassten Schätzungen mit einem höheren Kapitalkostensatz./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Medios AG Buy
Unternehmen:
Medios AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
18.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.30 € 		Abst. Kursziel*:
63.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.01%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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