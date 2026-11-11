Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Medios von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit dem Umsatz die Erwartungen getroffen, schrieb Yannik Siering am Mittwoch in der Auswertung der Zahlen zum dritten Quartal. Das operative Ergebnis und der Cashflow hätten aber enttäuscht. Das gesenkte Kursziel begründete er neben angepassten Schätzungen mit einem höheren Kapitalkostensatz./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.30 €
|
Abst. Kursziel*:
63.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.01%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Medios AG
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
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10.11.26
|XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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10.11.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|XETRA-Handel: SDAX startet im Plus (finanzen.ch)
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10.11.26
|EQS-News: Medios Achieves Solid Revenue Growth in a Challenging Market Environment and Confirms Full-Year Forecast (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-News: Medios erzielt solides Umsatzwachstum in anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Jahresprognose (EQS Group)
|
09.11.26
|Ausblick: Medios stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.26
|EQS-PVR: Medios AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|02.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|10.42
|3.73%
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|10:45
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