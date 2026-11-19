Bewertungen im Technologiesektor fallen auf ein Niveau wie in Krisenjahren

NVIDIA und der Anthropic-Börsengang prägen die Stimmung am Markt

Truist sieht erhebliche Risiken schon weitgehend eingepreist

Der NASDAQ Composite hat seit seinem Rekordhoch vom 6. Oktober binnen sechs Wochen knapp 12 Prozent verloren und sich bislang nicht erholt. Zugleich ist die Bewertung des Technologiesektors nach Einschätzung von Truist Advisory Services so stark gefallen, dass die Strategen bereits nach möglichen Chancen fragen.

Korrektur im Technologiesektor drückt die Bewertung

Das Rekordhoch des NASDAQ Composite lag bei 27.722,75 Punkten. Als Auslöser der Korrektur gelten erneute Sorgen über steigende Ausgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur und Zweifel an den möglichen Erträgen. Auch in Europa schlug das durch: Der DAX lag am Mittwoch zum Handelsende rund 4,7 Prozent unter seinem neuen Rekordhoch bei über 27.000 Punkten vom 12. November, vor allem wegen der schlechten Stimmung im Tech-Sektor.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Technologiesektors ist laut Keith Lerner und Jake Reid von Truist Advisory Services binnen zwölf Monaten um rund 42 Prozent gesunken, berichtet MarketWatch. Nach ihren Angaben ist das eine der extremsten Bewertungskorrekturen seit fast 30 Jahren. Ähnlich starke Rückgänge gab es nach dem Platzen der Dotcom-Blase und während der globalen Finanzkrise. Die Bewertung liegt inzwischen unter dem Niveau zu Beginn des Bullenmarkts im Spätjahr 2022. Ob das als Boden taugt, entscheidet sich an den Gewinnen und nicht allein am Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Truist sieht Risiken schon eingepreist

Truist verweist auf sechs Abverkäufe mit Rückgängen von mehr als 10 Prozent seit Beginn des Bullenmarkts, auf die im Schnitt eine Erholung von 47 Prozent folgte. Truist schreibt, der Markt rechne bereits mit Kürzungen der Gewinnschätzungen. Fielen diese aus oder milder aus als befürchtet, könne der Sektor kräftig anziehen. Niedrigere Kurse, geringere Bewertungen, reduzierte Portfolioanteile und negative Schlagzeilen deuteten darauf hin, dass erhebliche Risiken schon in den Erwartungen stünden.

Den KI-Ausbau sieht Truist nicht so bald verschwinden, auch wenn die Investitionen kaum geradlinig verliefen und Schuldenbedenken sowie der Nachweis der Monetarisierung weiter beschäftigten. Dagegen stehen die Zweifel an den KI-Erträgen, die die Korrektur ausgelöst haben.

NVIDIA und Anthropic prüfen die Stimmung am Markt

NVIDIA meldete am Dienstag für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das vierte Quartal stellt der Konzern 130,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ohne Data-Center-Umsätze aus China. Die Analysten bewerten das unterschiedlich: Vivek Arya von Bank of America zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, das Geschäft laufe wie immer und die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Tom O'Malley von Barclays nannte am selben Tag Verzögerungen in der Rechenzentrumsinfrastruktur und China-Risiken als Belastung.

Zusätzlich richtet sich der Blick auf den heutigen Börsengang von Anthropic. Der Ausgabepreis liegt laut Medienberichten bei 83 US-Dollar und damit über der Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG, sagte, der Börsengang könne dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben. Der NASDAQ Composite und der NASDAQ 100 schlossen am Mittwoch höher. Gesichert ist die Erholung damit jedoch nicht, denn am Mittwoch gaben auch Chinas Börsen nach, weil sich die Anzeichen für schärfere US-Technologiebeschränkungen mehrten. Die Stimmung bleibt zweigeteilt: Zahlen und Börsengang stützen, Regulierung und China-Risiken belasten.

Warum die niedrigere Bewertung allein noch keinen Boden bildet

Für Anleger ist die günstigere Bewertung ein veränderter Ausgangspunkt, aber noch kein Signal für eine Trendwende. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis sind Technologiewerte heute niedriger bewertet als zu Beginn des Bullenmarkts, ein Teil der Enttäuschung ist also bereits verarbeitet. Tragfähig wird dieses Niveau aber nur, wenn die Gewinne halten, was die Kurse inzwischen unterstellen. Gerade bei Konzernen, deren Wachstum am KI-Ausbau hängt, bleibt offen, ob die Erträge mit den steigenden Investitionen Schritt halten. Wie ernst der Markt dieses Risiko nimmt, zeigen die anstehenden Gewinnrevisionen der Analysten: Fallen die Kürzungen milder aus als befürchtet, bestätigt das Truists Einschätzung, dass die Risiken bereits eingepreist sind. Werden die Schätzungen dagegen breit gesenkt, wäre die niedrigere Bewertung eher Folge als Ende des Abverkaufs.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

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