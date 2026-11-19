Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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Michelin SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Michelin von 36 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Nach den jüngsten Kursgewinnen europäischer Reifenhersteller zögen nun Wolken am Himmel auf, schrieb Harry Martin am Donnerstag zur Branche. Die Kosteninflation dürfte die Unternehmen hart treffen, der Kampf um die Preise dürfte mithin härter werden. Zudem gebe es erste Anzeichen dafür, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage übersteigen könnten. Bei Michelin seien die Konsensschätzungen am höchsten./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Michelin SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.96 €
|
Abst. Kursziel*:
0.13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.19%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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|Michelin SA
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