Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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31.03.2026 10:45:28
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Herstellers von Spezialpharmazeutika sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei dagegen schwächer ausgefallen./rob/bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.96 €
|
Abst. Kursziel*:
50.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.27%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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