Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen

Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1.08 Prozent auf 18’292.51 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91.839 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.675 Prozent auf 18’219.48 Punkte an der Kurstafel, nach 18’097.33 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’338.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18’215.00 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.77 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 17’270.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’840.08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der SDAX bei 16’687.52 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5.40 Prozent. Bei 18’717.19 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 11.90 Prozent auf 37.42 EUR), pbb (+ 9.45 Prozent auf 3.50 EUR), SFC Energy (+ 7.07) Prozent auf 20.45 EUR), Sixt SE St (+ 6.09 Prozent auf 73.20 EUR) und JOST Werke (+ 5.19 Prozent auf 54.70 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-9.65 Prozent auf 4.59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9.12 Prozent auf 26.10 EUR), CANCOM SE (-1.76 Prozent auf 25.15 EUR), Medios (-1.72 Prozent auf 12.58 EUR) und Ottobock (-1.45 Prozent auf 61.30 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’194’573 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Ottobock-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch