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Index-Performance 18.05.2026 12:26:16

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab

Der SDAX kommt am Montag nicht vom Fleck.

Hypoport
71.40 CHF -5.62%
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Um 12:08 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent tiefer bei 18’343.96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 91.010 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.705 Prozent auf 18’236.19 Punkte an der Kurstafel, nach 18’365.64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’232.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’373.81 Zähler.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’268.79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’093.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 16’568.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.69 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18’717.19 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6.40 Prozent auf 67.35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.30 Prozent auf 93.35 EUR), PVA TePla (+ 3.01 Prozent auf 45.20 EUR), Medios (+ 2.60 Prozent auf 12.64 EUR) und Drägerwerk (+ 2.34 Prozent auf 83.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Nagarro SE (-7.81 Prozent auf 40.14 EUR), Hypoport SE (-5.08 Prozent auf 78.55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4.69 Prozent auf 65.00 EUR), Douglas (-4.37 Prozent auf 8.32 EUR) und Dermapharm (-2.51 Prozent auf 50.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 341’325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.972 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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