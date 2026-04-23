Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 304 US-Dollar belassen. Karl Keirstead gab in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Cloud-Infrastruktur-Werten einen Ausblick auf den 29. April, wenn mit Microsoft, Amazon und Google gleich mehrere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen. Er sprach von einer "Hyperscaler-Nacht", die Anleger dann erwarte - außerdem noch mit Meta. Die Wachstumsziele seien hoch gesteckt, aber machbar. Besonders wichtig sei die Nachfrage nach Cloud-basierten GPUs, deren Nachfrage in einem beispiellosen Tempo steige. Dies sei auch Anlegern nicht entgangen, ergänzte er mit Blick auf die Kursentwicklung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 304.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 262.38
|
Abst. Kursziel*:
15.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 262.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.64%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
16:01
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|17:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|09:30
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|205.54
|1.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:37
|
UBS AG
Amazon Buy
|17:36
|
UBS AG
Microsoft Buy
|17:36
|
UBS AG
Alphabet A Neutral
|17:13
|
RBC Capital Markets
Intel Sector Perform
|17:02
|
DZ BANK
Intel Halten
|16:46
|
DZ BANK
Eni Kaufen
|16:45
|
DZ BANK
SAP Verkaufen