Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den bald erwarteten Erstquartalszahlen noch einmal seine Schätzungen. Er senkte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn geringfügig auf ein Niveau in der Mitte der Unternehmenszielspanne. Er geht außerdem von höheren Aktienrückkäufen aus./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
380.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
388.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
388.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.26%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
23.04.26
|GESI-Übernahme: Allianz steigt in Energiespeicher ein - Aktie etwas schwächer (Dow Jones)
|
23.04.26
|Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Allianz-Aktie mit Sector Perform (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)