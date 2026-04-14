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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Operativ habe sich der Luxusgüterkonzern querbeet verbessert, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konflikt im Nahen Osten sei jedoch eine Belastung. Investoren dürften sich zumindest auf kurze Sicht zurückhalten./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.