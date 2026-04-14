LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Operativ habe sich der Luxusgüterkonzern querbeet verbessert, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konflikt im Nahen Osten sei jedoch eine Belastung. Investoren dürften sich zumindest auf kurze Sicht zurückhalten./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
640.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
473.40 €
|
Abst. Kursziel*:
35.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
471.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.84%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 mittags (finanzen.ch)
|
09:33
|LVMH-Geschäft vom Iran-Krieg belastet - Umsatz geht deutlich zurück (AWP)
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.04.26