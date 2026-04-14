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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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14.04.2026 08:20:20

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen von 685 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung des Luxusgüterkonzerns verbessere sich dort, wo es entscheidend sei, schrieb Luca Solca in seiner zweiten Einschätzung vom Montagabend. So habe die Marke Dior eine kreative Wiederbelebung erlebt, die das Wachstum angetrieben habe. Auf dem chinesischen Absatzmarkt stiegen zudem die Konsumausgaben wieder./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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