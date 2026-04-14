NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen von 685 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung des Luxusgüterkonzerns verbessere sich dort, wo es entscheidend sei, schrieb Luca Solca in seiner zweiten Einschätzung vom Montagabend. So habe die Marke Dior eine kreative Wiederbelebung erlebt, die das Wachstum angetrieben habe. Auf dem chinesischen Absatzmarkt stiegen zudem die Konsumausgaben wieder./rob/bek/ag;