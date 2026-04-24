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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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24.04.2026 21:07:11

Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach der Vorlage von Zahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien die Auftragseingänge gewesen, dies aber wohl auch wegen vorgezogener Nachfrage. Er kürzte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für 2026 etwas deutlicher, für die Jahre danach aber nur um ein Prozent./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Philippe Lorrain 		KGV*:
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