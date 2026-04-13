LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
434.86CHF
-3.21CHF
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14.04.2026 09:51:02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
434.86 CHF -0.73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 620 auf 600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, selbst unter Berücksichtigung des Nahost-Konflikts, schrieb Adam Cochrane in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
473.80 €
|
Abst. Kursziel*:
26.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
473.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.82%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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