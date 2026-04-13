LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 434.86 CHF -0.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 620 auf 600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, selbst unter Berücksichtigung des Nahost-Konflikts, schrieb Adam Cochrane in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.