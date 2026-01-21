LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
537.38CHF
12.16CHF
2.32 %
11:43:10
BRXC
21.01.2026 08:57:15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
537.34 CHF 2.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
576.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
579.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.15%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.01.26
|What are the big hits at LVMH watch week? (Financial Times)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
