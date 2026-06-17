LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Die große Verfügbarkeit der Produkte von LVMH mache das Unternehmen zu einem Gradmesser dafür, wie viel Geld aus ihren Aktienkursgewinnen die Verbraucher für Luxusgegenstände auszugeben bereit seien, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Mit Blick auf das zweite Quartal richteten Investoren den Fokus auf eine Verbesserung des Wachstums im Segment Mode und Lederartikel./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
510.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
522.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
518.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.58%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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