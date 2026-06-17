NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Die große Verfügbarkeit der Produkte von LVMH mache das Unternehmen zu einem Gradmesser dafür, wie viel Geld aus ihren Aktienkursgewinnen die Verbraucher für Luxusgegenstände auszugeben bereit seien, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Mit Blick auf das zweite Quartal richteten Investoren den Fokus auf eine Verbesserung des Wachstums im Segment Mode und Lederartikel./rob/bek/edh;