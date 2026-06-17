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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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17.06.2026 12:46:33

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Die große Verfügbarkeit der Produkte von LVMH mache das Unternehmen zu einem Gradmesser dafür, wie viel Geld aus ihren Aktienkursgewinnen die Verbraucher für Luxusgegenstände auszugeben bereit seien, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Mit Blick auf das zweite Quartal richteten Investoren den Fokus auf eine Verbesserung des Wachstums im Segment Mode und Lederartikel./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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