LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 706 auf 640 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start in 2026 sei zwar träge, aber eine Besserung spürbar gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Mit Blick auf den Quartalsumsatz, der historisch um den 13. April veröffentlicht worden sei, stehe das Parfumgeschäft im Fokus. Es dürfte sich gebessert haben, aber immer noch rückläufig sein. Sie kürzte knapp ihre Schätzungen bis 2028, mitunter wegen der Auswirkungen des Nahost-Konflikts. Die Zielsenkung begründete sie außerdem mit der erfolgten Sektorabwertung./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 23:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
640.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
455.35 € 		Abst. Kursziel*:
40.55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
458.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.54%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

