NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein ermutigendes drittes Quartal hinter sich und bleibe für 2024 optimistischer als der Markt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag;