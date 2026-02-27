Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

89.14
CHF
0.12
CHF
0.14 %
11:01:01
BRXC
27.02.2026 09:39:25

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
89.14 CHF 0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13200 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Schätzungen für 2026/27angehoben, schrieb Enrico Bolzoni am Donnerstagabend. Damit trage er dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm und höheren Annahmen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) Rechnung, die nun näher an der Unternehmensplanung lägen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
136.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
98.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85.94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

