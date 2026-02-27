London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13200 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Schätzungen für 2026/27angehoben, schrieb Enrico Bolzoni am Donnerstagabend. Damit trage er dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm und höheren Annahmen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) Rechnung, die nun näher an der Unternehmensplanung lägen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
136.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
98.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85.94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
26.02.26
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
26.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
26.02.26