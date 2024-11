HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG auf "Hold" mit einem Kursziel von 81,60 Euro belassen. Der Ausbau des Anteils an Brack Capital Properties und eine Kaufoption auf die ausstehenden rund 10 Prozent ließen erwarten, dass der Immobilienkonzern die verbliebenen Minderheitsaktionäre zwangsabfinden und das Unternehmen von der Börse nehmen werde, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis;