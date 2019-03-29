KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
69.20CHF
1.30CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.09.2025 08:29:40
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen des Saatgut-Herstellers mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Die klare Dividendenerhöhung und der Ausblick ließen etwas Spielraum für seine Schätzungen, schrieb Konstantin Wiechert am Donnerstag./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
|
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
63.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.96%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
63.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
|
Analyst Name::
Konstantin Wiechert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse