Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’933 -0.4%  SPI 16’573 -0.5%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’585 -0.4%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’453 -0.2%  Gold 3’756 0.5%  Bitcoin 89’086 -1.1%  Dollar 0.7965 0.2%  Öl 69.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben
Kursschwäche bei Plug Power: Warum die Aktie trotzdem im Rallymodus bleibt
Tesla-Aktie dennoch freundlich: Tesla mit weiterem herben Dämpfer auf EU-Automarkt - VW weiter Marktführer
Apple-Aktie verliert leicht: Apple will Aufhebung des EU-Wettbewerbsgesetzes für Digitalkonzerne
Intel-Aktie profitiert: Intel sucht Investitionen - Gespräche offenbar auch mit Apple
Suche...
Plus500 Depot

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

69.20
CHF
1.30
CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 08:29:40

KWS SAAT SECo Add

KWS SAAT
60.04 CHF 3.98%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen des Saatgut-Herstellers mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Die klare Dividendenerhöhung und der Ausblick ließen etwas Spielraum für seine Schätzungen, schrieb Konstantin Wiechert am Donnerstag./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:16 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
63.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.96%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
63.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
Analyst Name::
Konstantin Wiechert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse