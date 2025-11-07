KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
07.11.2025 09:15:52
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 176 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sehr solide abgeschnitten und eine starke bereinigte Profitabilität erzielt, schrieb Stefan Augustin am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
176.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123.00 €
|
Abst. Kursziel*:
43.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.24%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
