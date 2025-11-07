Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

118.29
CHF
6.78
CHF
6.08 %
10:06:21
BRXC
07.11.2025 09:15:52

KRONES Buy

KRONES
118.29 CHF 6.08%
Kaufen Verkaufen

Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sehr solide abgeschnitten und eine starke bereinigte Profitabilität erzielt, schrieb Stefan Augustin am Freitag.

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
176.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123.00 € 		Abst. Kursziel*:
43.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.24%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse