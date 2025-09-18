KRONES 111.06 CHF -14.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.