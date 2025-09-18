Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

111.06
CHF
-18.40
CHF
-14.21 %
11:49:57
BRXC
18.09.2025 11:13:54

KRONES Buy

KRONES
111.06 CHF -14.21%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
126.60 € 		Abst. Kursziel*:
38.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.59%
Analyst Name::
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

11:13 KRONES Buy Baader Bank
10:02 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 KRONES Buy UBS AG
