KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
111.06CHF
-18.40CHF
-14.21 %
11:49:57
BRXC
18.09.2025 11:13:54
KRONES Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KRONES AG
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
126.60 €
Abst. Kursziel*:
38.23%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
120.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
45.59%
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
17.09.25
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
17.09.25
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
17.09.25
|KRONES Aktie News: KRONES verliert am Mittag (finanzen.ch)
12.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
