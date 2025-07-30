Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.07.2025 
KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

129.46
CHF
0.56
CHF
0.43 %
30.07.2025
BRXC
26.08.2025 06:30:02

KRONES Buy

KRONES
129.46 CHF 0.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Krones beim Kursziel von 175 Euro mit "Buy" aufgenommen. Auf aktuellem Niveau biete sich eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Verpackungs- und Abfüllungsspezialisten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Klare Strategie, starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 03:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
133.20 € 		Abst. Kursziel*:
31.38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
136.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.68%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse