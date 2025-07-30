|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 06:30:02
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Krones beim Kursziel von 175 Euro mit "Buy" aufgenommen. Auf aktuellem Niveau biete sich eine günstige Einstiegschance in einen global führenden Verpackungs- und Abfüllungsspezialisten, schrieb Constantin Hesse in seiner am Dienstag vorliegenden Empfehlung. Klare Strategie, starke Umsetzung und ein robustes Finanzprofil dürften für überdurchschnittliches Wachstum sorgen./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 03:08 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KRONES AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
133.20 €
Abst. Kursziel*:
31.38%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
136.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.68%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
