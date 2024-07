FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Eckdaten des Bremsenherstellers und einer Prognoseerhöhung von 72 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel für die Profitabilität zeige das Vertrauen des Managements in die Margendynamik des Geschäftsbereichs Schienenfahrzeuge und in den Erfolg des im letzten Jahr eingeleiteten Effizienzprogramms, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund eines voraussichtlich schwachen Lkw-Marktes im zweiten Halbjahr./la/ag;